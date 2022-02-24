Reuters: ситуация вокруг Украины приведет к резкому росту мировых цен на продукты

Мировые цены на продовольствие, которые и без того близки к многолетним максимумам, могут опять пойти вверх. Об этом сообщает агентство Reuters. А все из-за ситуации вокруг Украины. Россия и Украина сегодня являются мировыми лидерами в области поставок сельскохозяйственных культур. И трейдеры опасаются, что ситуация вокруг Украины может повлиять на поставки продукции, а именно на их перебои, что будет иметь глобальный характер. В частности, прогнозируется повышение спроса на ингредиенты для выпечки хлеба в США и Канаде. Такая ситуация приведет к росту мировой продовольственной инфляции. Дальнейшему росту цен на зерновые и масличные культуры также способствует повышение стоимости на нефть. Накануне цена марки Brent поднималась до $98 за баррель, что стало максимумом с сентября 2014-го.