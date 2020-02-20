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Рейтинг инновационных экономик мира составил Bloomberg
Рейтинг инновационных экономик мира составил Bloomberg. Германия возглавила список 2020 года, опередив Южную Корею. Аналитики отмечают, сегодня Германия - мировой лидер в ряде промышленных и технологических секторов. Здесь расположено множество высокотехнологичных компаний. Кроме того, эта страна обладает высококвалифицированными кадрами. Южная Корея жестко конкурирует с Германией за звание самой инновационной экономики в мире. Здесь также расположено множество высокотехнологичных компаний. На третьем месте списка расположился Сингапур - высокоразвитая страна с очень высоким уровнем жизни населения. Здесь ведутся масштабные исследования в области биотехнологий. В рейтинг также вошли Швейцария, Швеция, Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция.
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