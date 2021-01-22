Рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим бензином составили аналитики. Эксперты взяли в расчет 168 стран. В итоге дороже всего приходится заправляться жителям Гонконга - по 2 доллара и 36 центов за литр. Самое же дешевое топливо продается в Венесуэле - всего 2 цента за литр. А средняя цена бензина по всему миру сегодня составляет 1 доллар и 5 центов за литр этого топлива.