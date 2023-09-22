Резервы белорусского села сконцентрированы в переработке продукции животноводства - Лукашенко

Резервы белорусского села сконцентрированы в переработке продукции животноводства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, пишет БЕЛТА.

"Именно в животноводстве, а точнее, в переработке сегодня сконцентрированы резервы белорусского села", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Уровень загрузки производственных мощностей по мясу и колбасе в 2022 году составил всего около 70%, по цельномолочной продукции - только 60%. "Сколько тонн молока, мяса и миллиардов рублей мы недополучили в итоге?" - задал риторический вопрос Президент.

