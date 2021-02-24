Резервы для роста экономики Беларуси в этом году есть

Резервы для роста экономики в этом году есть. Об этом шел разговор на заседании Совмина, где подводили итоги работы за прошлый год и оценивали старт этого. Особое внимание будет уделяться социальной сфере, повышению доходов людей и сокращению количества убыточных предприятий, а также эффективной работе реального сектора. Ставку сделают на местные виды сырья, в том числе на новых производствах. По первому кварталу ВВП составит полпроцента. Скажутся негативные последствия прошлого года.