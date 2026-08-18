Резиденты Минского технопарка за 2025 год выпустили продукции на 600 млн рублей

От высокотехнологичных деталей для космической отрасли до хирургических нитей - Минский городской технопарк является драйвером инновационного развития.

Только за 2025 год предприятия-резиденты выпустили продукции на сумму около 600 млн рублей. Партизанский район обеспечивает более 20 % всего промышленного производства столицы. Район активно расширяет и международную кооперацию. Ставка - на российские регионы. Налажены прочные торгово-экономические связи с Уфой, Казанью и Ростовом-на-Дону.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:

"Упор был сделан на выполнение показателей нашими промышленными предприятиями, в том числе такого важного показателя, как производство промышленной продукции, которую необходимо наращивать, увеличивать количество рынков сбыта, работать по всем направлениям. Учитывая, что у Партизанского района в следующем году юбилей - 50 лет, поставлена задача всем предприятиям района, в том числе администрации, по обеспечению выполнения всех показателей социально-экономического развития".

Основной вектор жилищного строительства района сосредоточен в столичном микрорайоне Степянка, где растут целые кварталы жилых домов.