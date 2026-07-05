Резиденты у "Великого камня" и новые побратимы: чем запомнился форум Беларуси и КНР в Ланьчжоу

На неделе в городе Ланьчжоу Беларусь и Китай вписали новую страницу в летопись двусторонних отношений. Исторический первый межрегиональный форум позволил по-новому взглянуть на всепогодный диалог Минска и Пекина.

Наработанная годами практика с российскими коллегами, партнерами по СНГ - встречаться напрямую регионами - тренд, приносящий ощутимый практический результат.

Провинция Ганьсу с ее столицей Ланьчжоу для первого форума регионов были выбраны не случайно. Здесь, как и во всем, что связано с Китаем, заложен особый философский смысл. Территории Беларуси, как и этой китайской провинции, исторически являются перекрестками между цивилизациями - Ганьсу была мостом между Китаем, Индией, Центральной Азией и Ближним Востоком. Сегодня нас связывает Новый шелковый путь. Провинция - одна из точек на карте, откуда отправляются в Беларусь и через Беларусь контейнерные поезда.

Подготовка к первому Форуму регионов началась задолго до даты его проведения. Было важно наполнить его практическим смыслом, ведь это новые соглашения и договоры. По итогам ряд контрактов подписан на сумму инвестиций около 1 млрд долларов. Это хорошая планка для первого подобного события между странами.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Прямое требование Президента Беларуси, отраженное в директиве по развитию сотрудничества с Китаем, - переход от принципа "центр-центр" к "регион-регион", потому что все дела делаются не в зданиях правительства, а дела делаются в регионах. И настоятельная рекомендация, давно звучащая от Председателя КНР Си Цзиньпина, идти в регионы, углубляться во взаимодействии с регионами воплощается и поддерживается всеми политическими и экономическими государственными кругами КНР".

География участников форума оказалась широка - 23 китайские провинции, все области и столица Беларуси. Площадка дала возможность определить ключевые приоритеты взаимодействия. Один из них - кооперация компетенций и преимуществ китайской научной школой, технологической и сырьевой базой с белорусским передовым машиностроением, технологиями в сельском хозяйстве, IT-секторе, опытом индустриальной кооперации. Зачем конкурировать, если есть исторический шанс объединить сильные стороны друг друга, тем более необходимая инфраструктура уже существует. Достаточно вспомнить жемчужину Шелкового пути - флагманский проект двух стран, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень".

"Форум регионов принес новые интересные предложения. Одно из таких - активизация роли индустриальных парков в наполнении прикладного формата сотрудничества Беларуси и Китая. Также был предложен новый механизм работы - индустриальные парки плюс регионы-побратимы. Для нас это новая схема, которую мы обязательно освоим. Я уверена, что он принесет свою эффективность в сотрудничество", - подчеркнула глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Татьяна Харлап.

Безусловно, стоит отметить и роль побратимских связей в укреплении межрегионального сотрудничества. Это основа, которая позволяет сегодня углублять кооперацию. Гродненская область и провинция Ганьсу в статусе побратимов находятся уже почти 20 лет. Нынешний форум стал важной вехой для отношения административных центров двух регионов.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

"Китай - перспективный основной регион для развития торговли, поставки белорусской продукции, в частности, продукции гродненских предприятий. Подписание побратимских соглашений сблизит города, что позволит выйти на другой уровень взаимодействия. На сегодняшний день у нас насчитывается 4 побратима в Китае. В рамках форума мы подписали 2 побратимских соглашения с городом Суйнин провинции Сычуань и с Ланьчжоу провинции Ганьсу. До этого были подписаны договоры с городом Лунань провинции Ганьсу и с Хайкоу провинции Хайнань".

Формировать не просто торговые потоки, а общие смыслы является стратегией железного братства двух стран, именно поэтому один из ключевых векторов партнерства стал гуманитарный. Совместные образовательные программы, туристические и лечебно-оздоровительные проекты, связи между людьми являются фундаментом доверия.

Чэнь Юйчжу, замначальника управления по делам культурных ценностей провинции Ганьсу (Китай): "Форум является практической инициативой в рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути", объединившего культурные ресурсы Китая и Беларуси. Учреждения культуры и музеи провинции Ганьсу планируют дальнейшее углубленное сотрудничество с белорусскими партнерами, налаживание партнерских отношений и создание новых платформ для международного культурного обмена".

Повестка первого Форума регионов позволила взглянуть на двусторонние отношения Беларуси и Китая комплексно и под разными углами. Кроме пленарной дискуссии, были проведены и насыщены тематические секции, отдельные переговоры в формате B2B.

В общем итоге получились десятки соглашений, ориентированных на конкретный результат, два новых резидента у "Великого камня" и новые побратимские связи, формирование планов по образовательным обменам. Но самое главное - обретены новые прямые контакты между бизнесами и регионами Беларуси и Китая.

Главное фото: ГКНТ