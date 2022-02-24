Резиденты СЭЗ "Минск" в 2021 году нарастили экспорт до рекордных $2 млрд

По многим позициям 2021 год показал рост: так, по сравнению с 2020-м, предприятия СЭЗ "Минск" нарастили внешнеторговое сальдо на $137 млн, произвели в 1,5 раза больше промышленной продукции, почти на столько же выросла и выручка резидентов, достигнув отметки в 7 млрд рублей. Прибавили и инвестиции в основной капитал, а госбюджет пополнили на 497,5 миллиона рублей, что на 27 % больше, чем в 2020-м. В прошлом году в СЭЗ "Минск" зарегистрировано 8 новых резидентов и создано более тысячи рабочих мест.