Резиденты "Великого камня" планируют экспортировать продукцию на 130 млн долларов

Компании поставляли свою продукцию на рынки 16 стран. По итогам 2023 года в парке появилось 26 новых резидентов. Это самый большой прирост за все время. Заявленная сумма инвестиций - более 120 млн долларов. Около 20 компаний проектируют свои предприятия, 6 уже в активной фазе строительства. Более чем на 40 % растет промышленное производство. К концу этого года ожидается 2800 новых рабочих мест.