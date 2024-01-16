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Резиденты "Великого камня" планируют экспортировать продукцию на 130 млн долларов
Резиденты парка "Великий камень" ожидают экспорта товаров на уровне 130 млн долларов, рассказал глава администрации Александр Ярошенко.
Компании поставляли свою продукцию на рынки 16 стран. По итогам 2023 года в парке появилось 26 новых резидентов. Это самый большой прирост за все время. Заявленная сумма инвестиций - более 120 млн долларов. Около 20 компаний проектируют свои предприятия, 6 уже в активной фазе строительства. Более чем на 40 % растет промышленное производство. К концу этого года ожидается 2800 новых рабочих мест.
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