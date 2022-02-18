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Резиденты "Великого камня" в 2021 году нарастили чистую прибыль до 13,9 млн руб.
Чистая прибыль резидентов "Великого камня" в 2021 впервые приблизилась к отметке в 14 миллионов рублей. В прошлом году резидентами парка стали 20 новых компаний. И сегодня в "Великом камне" зарегистрированы уже 85 резидентов из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций в 1 миллиард 240 миллионов долларов.
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