Резиденты "Великого камня" в 2021 году нарастили чистую прибыль до 13,9 млн руб.

Чистая прибыль резидентов "Великого камня" в 2021 впервые приблизилась к отметке в 14 миллионов рублей. В прошлом году резидентами парка стали 20 новых компаний. И сегодня в "Великом камне" зарегистрированы уже 85 резидентов из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций в 1 миллиард 240 миллионов долларов.