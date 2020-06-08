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Резкие перепады температур повлияли на график аграриев
Например, в Стародорожском районе пересевают поля, пострадавшие от весенних ночных заморозков. Этот участок, например, отводился под тритикале, скоро вырастет однолетний райграс. Последствия аномальной погоды и на соседнем поле. В конце апреля здесь высадили кукурузу, но минусовые температуры поставили на паузу ее развитие. Сейчас рост культуры активизировался.
В хозяйстве идет и заготовка зеленых кормов. Урожайность - около 150 центнеров с гектара. Завершить первый укос планируется через несколько дней.
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