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Резкие перепады температур повлияли на график аграриев

Например, в Стародорожском районе пересевают поля, пострадавшие от весенних ночных заморозков. Этот участок, например, отводился под тритикале, скоро вырастет однолетний райграс. Последствия аномальной погоды и на соседнем поле. В конце апреля здесь высадили кукурузу, но минусовые температуры поставили на паузу ее развитие. Сейчас рост культуры активизировался.

В хозяйстве идет и заготовка зеленых кормов. Урожайность - около 150 центнеров с гектара. Завершить первый укос планируется через несколько дней.

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