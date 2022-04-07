Результат мониторинга одного из супермаркетов Гомеля - наличие широкого ассортимента товаров и приемлемые цены

Руководство торговой сети сказало, что есть приложение, можно скачать, и рыбные изделия будут на 20 процентов дешевле. В условиях санкционного давления, в условиях того, что мы не завозим многие товары из сопредельных государств, это очень немаловажно, что наши поставщики, наши производители работают, поставляют продукцию в полном объеме.

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста