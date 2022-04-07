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Результат мониторинга одного из супермаркетов Гомеля - наличие широкого ассортимента товаров и приемлемые цены
Пока мир пытается принять новые условия рыночной игры, цены на продукты питания в Беларуси под пристальным вниманием сенаторов. Член Совета Республики Алла Смоляк провела мониторинг в одном из супермаркетов Гомеля. Сенатор отметила широкий ассортимент товаров и приемлемые цены. Необоснованного подорожания не зафиксировано. Во время предыдущего визита в магазине были проблемы с поставкой муки. Руководство оперативно решило этот вопрос. Продукты отечественного производства, товары первой необходимости представлены в полном объеме, также действует система скидок.
Руководство торговой сети сказало, что есть приложение, можно скачать, и рыбные изделия будут на 20 процентов дешевле. В условиях санкционного давления, в условиях того, что мы не завозим многие товары из сопредельных государств, это очень немаловажно, что наши поставщики, наши производители работают, поставляют продукцию в полном объеме.
Здесь большие скидки пенсионерам, у меня даже есть специальная карточка, скидки 5-10 процентов. Продукция очень хорошая. Молоко, творог разных сортов - бери что хочешь, недорого. Пенсии хватает, еще и остается.
Алла Смоляк отметила: в областном центре редко фиксируются грубые нарушения ценообразования. В таких случаях специалисты обращаются в МАРТ для принятия мер. За необоснованное повышение цен - крупные штрафы.
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