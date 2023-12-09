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Результаты переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина - это сигнал бизнесу двух стран
"Пекин выступает против вмешательства в дела Минска", "Китай готов защищать международные беспристрастие и справедливость вместе с Беларусью", "Вместе создавать Сообщество единой судьбы человечества" - такими заголовками пестрели китайские СМИ после переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.
Это не только политические заявления, но и сигнал бизнесу. Такое мнение в проекте "Вопрос номер один" высказал первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.
"Это гарантия в первую очередь для китайского бизнеса о том, что Пекин официально пришел в Беларусь всерьез и надолго. Не секрет, что китайские корпорации любых масштабов - государственные или частные - с опаской относятся к ситуации с санкциями. Они очень тщательно просчитывают риски. После такого заявления (а его услышали все китайские корпорации) это действительно гарантии бизнесу, что он не останется незащищенным в Беларуси. Китай всегда станет на защиту. Это дорогого стоит", - считает Кирилл Коротеев.
Интервью с Кириллом Коротеевым в проекте "Вопрос номер один" смотрите здесь
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