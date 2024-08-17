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Роботов поставили на службу кожевенного дела в агрогородке Гатово Минского района
На службу кожевенного дела в агрогородке Гатово Минского района, где реализуется крупный инновационный проект, поставили роботов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитетпо науке и технологиям.
Председатель ГКНТ Сергей Шлычков посетил производственную площадку СООО "Белвест" в агрогородке Гатово. В центре внимания - реализация проекта по разработке и освоению инновационных технологий в производстве обуви в рамках государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.
Буквально две недели назад здесь введена в эксплуатацию роботизированная линия раскройного цеха. Она состоит из 18 ячеек, программно-аппаратные комплексы которых оснащены машинным зрением. Наукоемкие технологии обработки натуральной кожи позволяют повысить качество оценки кож, выявляя внешние и внутренние дефекты, а также значительно увеличить производительность.
Сегодня продолжается работа по оптимизации технологического процесса роботизированной линии раскройного цеха, а выход на проектную мощность запланирован на декабрь 2024 года.
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