Роботов поставили на службу кожевенного дела в агрогородке Гатово Минского района

На службу кожевенного дела в агрогородке Гатово Минского района, где реализуется крупный инновационный проект, поставили роботов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитетпо науке и технологиям.

Председатель ГКНТ Сергей Шлычков посетил производственную площадку СООО "Белвест" в агрогородке Гатово. В центре внимания - реализация проекта по разработке и освоению инновационных технологий в производстве обуви в рамках государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Буквально две недели назад здесь введена в эксплуатацию роботизированная линия раскройного цеха. Она состоит из 18 ячеек, программно-аппаратные комплексы которых оснащены машинным зрением. Наукоемкие технологии обработки натуральной кожи позволяют повысить качество оценки кож, выявляя внешние и внутренние дефекты, а также значительно увеличить производительность.