Работа по внедрению ИИ в сельское хозяйство будет продолжена. Союзные парламентарии в формате онлайн на заседании Комиссии уделили особое внимание реализации программ в этой сфере.

Также продолжится формирование единой аграрной политики и защита рынка Союзного государства по чувствительным товарам, расширится сотрудничество в области птицеводства и животноводства.

Высокие технологии не только облегчают труд человека на селе, но и делают работу на предприятиях более интересной, интенсивной и привлекательной. Цифровизация - один из драйверов привлечения молодежи в отрасль.

Андрей Балыш, член Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по аграрным вопросам:

"Помимо тех мероприятий, которые проводятся на территориях Беларуси и России, а это социальные льготы, карьерный рост, которые подразумевает отрасль агропромышленного комплекса, цифровизация в растениеводстве, роботизация в животноводстве, механизация сельского хозяйства являются интересным направлением для молодых специалистов".

В центре внимания - реализация совместных проектов. В частности, это "Интеллектуальная ферма" - программа по созданию отечественных роботов, современных линий и умного софта для молочно-товарных комплексов. Разработки ученых двух стран призваны заменить импортные аналоги оборудования.