Родовспоможение и загрузка кормов: как в "Мазоловогаз" внедряют ИИ в животноводство

Сельскохозяйственное предприятие "Мазоловогаз" активно внедряет искусственный интеллект в производственные процессы. Об этом рассказал директор хозяйства Сергей Рослевич в "Актуальном интервью".

Всю историю "Мазоловогаз", по его словам, начиная с 2005 года, уже более 20 лет, делается очень многое для развития. "Цифровизация только набирает обороты. Мы внедряем в сельское хозяйство искусственный интеллект. И в некоторой степени он уже дает свои плоды", - отметил Сергей Рослевич.

Особое внимание в хозяйстве уделяют применению ИИ на животноводческих объектах. "Мы внедрили искусственный интеллект на наши животноводческие объекты, в родильное отделение. Там искусственный интеллект помогает нашим специалистам следить за родовыми манипуляциями, например, родовспоможением, выпойкой первой порции молозива", - рассказал директор.

Следующим шагом станет автоматизация процессов кормления. "Хотим внедрить в подталкивание и загрузку кормов. Программа уже разрабатывается", - добавил Сергей Рослевич.

Таким образом, "Мазоловогаз" последовательно развивает цифровые технологии, используя искусственный интеллект для повышения эффективности животноводства и снижения нагрузки на специалистов.