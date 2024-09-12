Рогачевскую сгущенку планируют поставлять в Китай. Об этом стало известно во время визита на белорусское предприятие делегации из провинции Хэйлунцзян.

В настоящее время молочно-консервный комбинат уже экспортирует в Китай сухие молокопродукты. Поставка сгущенного молока планируется до конца года. Разработана специальная этикетка для китайских потребителей. На перспективу также прорабатывается прохождение аттестации хлебобулочного участка для экспорта этой продукции в Китай, отметил гендиректор предприятия Владимир Луцкий.