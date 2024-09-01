Рогожник рассказал, какая белорусская стратегия помогает выстраивать отношения с Башкортостаном

Какая белорусская стратегия помогает выстраивать отношения с Башкортостаном и какие поставлены задачи, в программе "Главный эфир" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник.

Дипломат отметил - стратегия, которая выбрана в Беларуси по работе с Российской Федерацией, показала свою актуальность. "Каждое из должностных лиц закреплено за определенным регионом", -обозначил стратегию посол и пояснил, что в основе любой работы стоят человеческие отношения между людьми, в первую очередь. В Республике Башкортостан это особенно актуально, потому что глава республики относится с большим уважением к нашей стране. Он и все члены правительства уделяют большое внимание работе с Республикой Беларусь.

У нас стоит задача выйти на докризисный уровень. Это полмиллиарда долларов. Александр Рогожник

По его словам, для это есть проекты. "Это и проект по созданию совместного предприятия МАЗа с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Это проект по организации сборки гусеничных тракторов и многое-многое другое", - перечислил он.

"Я ориентирую все отделения посольства и генконсульства на работу в России по всей номенклатуре производимой в Беларуси продукции. Мы должны охватывать весь спектр - от строительства до поставки молочной продукции, продукции тяжелого машиностроения, проектов в научной, культурной сфере, то есть все сферы жизнедеятельности государства. Нацеливаю на то, чтобы именно так выстраивали работу", - подчеркнул посол.



Сам Александр Рогожник очень активно работает в российских регионах. "В понедельник в Калуге будем открывать школу, которая была построена белорусскими строителями. А уже со вторника на среду это будет Владивосток. Сегодня самое главное - постоянное движение. Как в народе говорят, под лежачий камень вода не течет", - заключил он.

