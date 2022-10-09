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Рогожник: Уникальный шанс для всех предприятий - заместить то, что по импорту выпало
Глава государства озвучил план на 2023 год. Запланирован прирост промышленного производства на 2,4 % - это обеспечит выход на максимальные объемы выпуска продукции за последние 10 лет. Решать эту задачу будет уже новый руководитель министерства.
"2,4 % прироста - это цифры республиканского прогноза, до Министерства промышленности доведены более высокие цифры, - рассказал Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси. - Это и по индексу физического объема - 105 %, это и рост экспорта на уровне 100 %, объем инвестиций - более 120 %".
Сейчас возникает уникальная ситуация, уникальный шанс для всех предприятий - заместить то, что по импорту выпало. Вся эта история, которая длилась до настоящего момента, сопряжена с тем, что со стороны Европейского союза, США, невидимым образом навязывались технологические переделы, которые были освоены только у них. Рынок ЕС, постсоветского пространства был ограничен в поставках техники, произведенной у нас. Это связано с тем, что экологические стандарты постоянно повышались, вся аппаратура, используемая для их производства, имела свое происхождение из ЕС или США. Таким образом, все производители выдавливались с рынка. Из той истории, которую мы прошли, следует сделать свои выводы, чтобы эти ошибки не совершать впредь.
Фото: sb.by
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