Рогожник: Уникальный шанс для всех предприятий - заместить то, что по импорту выпало

Сейчас возникает уникальная ситуация, уникальный шанс для всех предприятий - заместить то, что по импорту выпало. Вся эта история, которая длилась до настоящего момента, сопряжена с тем, что со стороны Европейского союза, США, невидимым образом навязывались технологические переделы, которые были освоены только у них. Рынок ЕС, постсоветского пространства был ограничен в поставках техники, произведенной у нас. Это связано с тем, что экологические стандарты постоянно повышались, вся аппаратура, используемая для их производства, имела свое происхождение из ЕС или США. Таким образом, все производители выдавливались с рынка. Из той истории, которую мы прошли, следует сделать свои выводы, чтобы эти ошибки не совершать впредь.