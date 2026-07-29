Роман Бродов назвал три навыка финансовой грамотности для предпринимателей

С точки зрения экономики Беларуси крайне важна финансовая грамотность не только рядовых граждан, но и предпринимателей, ведь чем более успешно он ведет бизнес, тем больше доходов, рабочих мест и налогов он имеет.

Об оценке финансовой грамотности белорусских предпринимателей и о необходимых навыках у них финансовой грамотности поговорили с председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Романом Бродовым в ток-шоу "Экономическая среда".

"Я не буду говорить о таких классических вещах, как делегирование, бизнес-планирование, навыки продаж, маркетинг и так далее. Это база, без которой о бизнесе нельзя говорить", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.

Первый навык - учет доходов и расходов. Бухучет в Беларуси обязателен, его ведут.

"Несмотря на то, что юридически и финансово-экономически это его средства, но все-таки это финансы, заработанные предприятием в виде прибыли, в форме уплаченных налогов, полученных дивидендов или заработной платы, если он там трудоустроен. Больше его средств пока там нет. И когда предприниматель управляет финансовыми потоками, исходя из своих собственных ощущений, как физического лица, а не юридического, возникают очень большие проблемы", - объяснил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.

Да, кажется, что это ошибка незрелого бизнеса, но в Беларуси есть примеры, когда и крупные промышленные предприятия с многотысячными коллективами совершали подобные ошибки.

Второй навык - планирование кассовых разрывов. Роман Бродов констатировал, что финансовая дисциплина между субъектами хозяйствования пока находится на невысоком уровне, причем иногда в силу объективных и субъективных обстоятельств. При задержке платежей или в силу других сложностей неизбежно возникает кассовый разрыв, поэтому любому предприятию следует это учитывать, выявлять ключевые точки риска и закрывать разрыв. "Очень важен контроль юнит-экономики, даже если это похоже на микроменеджмент, на некотором этапе это важно. Если не таргетировать товары или услуги с максимальной маржинальностью, возникает эффект ощущения спроса и большой потребности, но на самом деле они будут приносить минус", - пояснил гость ток-шоу.

Третий навык - налоги. Налоговое администрирование должно быть разумным, взвешенным и правильным, так как трактовка многих событий и норм законодательства у субъектов и у контролирующих органов разная. В этом вопросе надо вести себя аккуратно. "Если сомневаешься, переспроси. Благо, Министерство по налогам и сборам достаточно оперативно реагирует на это. Если это будет не министерство, то Институт налоговых консультантов, способных оказать поддержку, или адвокатская деятельность, имеющая большой опыт в практических судебных разбирательствах", - перечислил Роман Бродов.

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