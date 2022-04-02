Роман Головченко: 2022 год будет напряженным по реализации союзных программ Беларуси и России

О том, на какой стадии сейчас находятся 28 интеграционных документов, рассказал Роман Головченко в проекте "Вопрос номер один". Сейчас дело за правительствами наших стран, чтобы заработали общие сырьевые рынки, промышленная кооперация, предприятия активней включились в импортозамещение и были реализованы все президентские договоренности. Для этого уже определено по направлениям 975 подзадач. Ведется информационная система контроля за исполнением. И на этот момент уже реализовано 295.



Особое внимание будет обращено на снятие разных подходов в системе регулирования, в том числе по участию белорусских компаний в муниципальных закупках. У нас сейчас реализуется около 40 тысяч контрактов по поставкам наших товаров на российский рынок, и только на первом этапе после снятия ограничений их будет 60 тысяч.