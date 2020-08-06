Роман Головченко: Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны

Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны. До конца года правительство подготовит комплексные предложения по развитию предприятий, оптимизации производственных цепочек. Об этом заявил сегодня премьер-министр во время посещения Слуцкого сахарорафинадного комбината.







Развитие сахарной отрасли

Отрасль уже получила колоссальную поддержку государства: за 5 лет на модернизацию заводов выделили более 250 миллионов долларов. В итоге Беларусь вышла на самообеспечение сахаром из собственного сырья, создала оптимальные сырьевые зоны. Сейчас правительство поддерживает комбинат для выхода продукции на внешние рынки. К слову,