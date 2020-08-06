ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Роман Головченко: Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны

Государство продолжит поддерживать сахарную отрасль страны. До конца года правительство подготовит комплексные предложения по развитию предприятий, оптимизации производственных цепочек. Об этом заявил сегодня премьер-министр во время посещения Слуцкого сахарорафинадного комбината.


Развитие сахарной отрасли

Отрасль уже получила колоссальную поддержку государства: за 5 лет на модернизацию заводов выделили более 250 миллионов долларов. В итоге Беларусь вышла на самообеспечение сахаром из собственного сырья, создала оптимальные сырьевые зоны. Сейчас правительство поддерживает комбинат для выхода продукции на внешние рынки. К слову,

за год экспорт удалось диверсифицировать

: снизилась доля основного партнера - России - и появились клиенты в новых странах. И сегодня Роман Головченко пообщался с коллективом предприятия. Работников интересовали экономические вопросы, а также молодежная политика государства. Эта тема особенно заинтересовала молодых сотрудников

после Послания Президента народу и парламенту.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все