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Роман Головченко: Минск и Москва полностью согласовали перечни импортозамещающих проектов

"Минск и Москва полностью согласовали перечни импортозамещающих проектов", - заявил белорусский премьер Роман Головченко по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Они прошли сегодня в Москве.

Уже подготовлен проект межправсоглашения о реализации утвержденных планов. Стороны рассчитывают, что все внутригосударственные процедуры документ пройдет "крайне оперативно".

Сегодня союзники подписали договор об общих принципах налогообложения. Они касаются НДС и акцизов. Главная цель - гармонизация налогового законодательства Беларуси и России. Это предусмотрено союзными программами Минска и Москвы, утвержденными главами государств в прошлом году. Подписанный сегодня документ полностью решает для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере.

Это достаточно важное соглашение, потому что оно выравнивает условия по обложению целых групп товаров: это подакцизные товары, это определение единых ставок единой акцизной политики, нефть и нефтепродукты. Часть налогов, которые есть в России, включались нам в цену нефти. Сейчас нам это будет компенсироваться на постоянной основе, чтобы у нас была одинаковая стоимость ресурса. Плюс прослеживаемость и единые принципы администрирования налоговые органы будут осуществлять. Мы будем знать, кто, к кому, и по какой стоимости возит. Это достаточно важный документ.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Беларусь и Россия предпринимают скоординированные меры для укрепления своей экономической безопасности, в том числе ускоряют реализацию 28-ми союзных программ. Как отметил российский премьер, больше половины всех запланированных мероприятий уже выполнено.

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