Роман Головченко: Минск и Москва полностью согласовали перечни импортозамещающих проектов

Это достаточно важное соглашение, потому что оно выравнивает условия по обложению целых групп товаров: это подакцизные товары, это определение единых ставок единой акцизной политики, нефть и нефтепродукты. Часть налогов, которые есть в России, включались нам в цену нефти. Сейчас нам это будет компенсироваться на постоянной основе, чтобы у нас была одинаковая стоимость ресурса. Плюс прослеживаемость и единые принципы администрирования налоговые органы будут осуществлять. Мы будем знать, кто, к кому, и по какой стоимости возит. Это достаточно важный документ.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси