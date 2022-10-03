3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Роман Головченко: Минск и Москва полностью согласовали перечни импортозамещающих проектов
"Минск и Москва полностью согласовали перечни импортозамещающих проектов", - заявил белорусский премьер Роман Головченко по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Они прошли сегодня в Москве.
Уже подготовлен проект межправсоглашения о реализации утвержденных планов. Стороны рассчитывают, что все внутригосударственные процедуры документ пройдет "крайне оперативно".
Сегодня союзники подписали договор об общих принципах налогообложения. Они касаются НДС и акцизов. Главная цель - гармонизация налогового законодательства Беларуси и России. Это предусмотрено союзными программами Минска и Москвы, утвержденными главами государств в прошлом году. Подписанный сегодня документ полностью решает для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере.
Это достаточно важное соглашение, потому что оно выравнивает условия по обложению целых групп товаров: это подакцизные товары, это определение единых ставок единой акцизной политики, нефть и нефтепродукты. Часть налогов, которые есть в России, включались нам в цену нефти. Сейчас нам это будет компенсироваться на постоянной основе, чтобы у нас была одинаковая стоимость ресурса. Плюс прослеживаемость и единые принципы администрирования налоговые органы будут осуществлять. Мы будем знать, кто, к кому, и по какой стоимости возит. Это достаточно важный документ.
Беларусь и Россия предпринимают скоординированные меры для укрепления своей экономической безопасности, в том числе ускоряют реализацию 28-ми союзных программ. Как отметил российский премьер, больше половины всех запланированных мероприятий уже выполнено.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси с 1 ноября начнут действовать новые правила для работы такси
Иностранные дипломаты отметились в урочище Куропаты: молча и бегом
Потоп в Испании: МИД напомнил гражданам Беларуси телефон для экстренной связи с дипмиссией
С 1 ноября между Минском и Москвой будут курсировать дополнительные "Ласточки"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов