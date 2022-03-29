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Роман Головченко: Наша задача - задействовать в полной мере тот потенциал, который есть и у Беларуси
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России поможет противостоять санкциям. Об этом заявил премьер-министр нашей страны во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга. По словам Романа Головченко, коллективный Запад проводит в отношении наших государств неприкрытую политику экономического удушения. Давление можно выдержать, усиливая кооперационные связи. Город на Неве - одно из ключевых направлений наших экспортных поставок. В минувшем году мы достигли значительных объемов товарооборота, в 2022-м стоит задача превзойти эти цифры. Например, продажи белорусского продовольствия в Санкт-Петербург можно нарастить минимум на треть. Особое внимание импортозамещению и промкооперации. На встрече обозначили перспективы поставок белорусской автобусной и коммунальной техники, электротранспорта.
Головченко о перспективах поставок в Санкт-Петербург
Сейчас все решения в этих условиях должны приниматься быстро, эффективно и так же быстро реализовывать. Наша задача - задействовать в полной мере тот потенциал, который есть и у Беларуси, и у Санкт-Петербурга, чтобы не допустить проседания каких-то направлений и не просто сохранить достигнутые позиции, но и уверенно идти вперед, как того ждут наши граждане.
Сотрудничество Беларуси и России
На повестке и вопросы логистики. В условиях фактически транспортной блокады Беларусь заинтересована полномасштабно использовать российские порты для перевалки грузов. Завтра эти вопросы премьер-министр обсудит с руководством порта "Бронка".
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