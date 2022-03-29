Роман Головченко: Наша задача - задействовать в полной мере тот потенциал, который есть и у Беларуси

Сейчас все решения в этих условиях должны приниматься быстро, эффективно и так же быстро реализовывать. Наша задача - задействовать в полной мере тот потенциал, который есть и у Беларуси, и у Санкт-Петербурга, чтобы не допустить проседания каких-то направлений и не просто сохранить достигнутые позиции, но и уверенно идти вперед, как того ждут наши граждане.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси