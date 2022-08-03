Роман Головченко: Необходимо максимально эффективно обеспечить уборку сахарной свеклы и ее переработку

Готовность сахарных комбинатов, виды на урожай и задачи для переработчиков. Сегодня эти вопросы в повестке рабочего визита премьер-министра на Городейский сахарный комбинат. Роман Головченко подчеркнул, что сейчас экспортные цены на сахар складываются на выгодном уровне.



От реализации этого продукта на всех заводах получена и прибыль. И здесь важно темп не сбавлять: необходимо максимально эффективно обеспечить уборку сахарной свеклы и в дальнейшем ее переработку.



Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Виды на урожай очень неплохие. Принято решение сместить немного вперед сроки начала уборки, то есть, мы в начале сентября выйдем на первый отечественный сахар. Задача - 5 млн. тонн валового сбора, надеемся, что будет перевыполнена. С учетом роста цен на мировой сахар это такое сладкое время, если можно так выразиться. Сладкое для сахарников. Потому что цена на сахар достаточно высокая, а сахар – биржевой товар. В целом из этого объема пяти миллионов тонн мы рассчитываем получить примерно 600 тысяч тонн сахара.