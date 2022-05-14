Роман Головченко: Несмотря на санкции, белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно

О том, по каким направлениям идет продуктивное развитие, говорил и премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу "Аль-Арабия".



Несмотря на санкции, белорусская экономика чувствует себя достаточно уверенно. Средняя рентабельность продаж белорусских промышленных товаров составляет 8-9 %.На это оказывает влияние в том числе рост мировых цен,за счет них мы компенсируем потери в объемах производства и экспорта.







Западные санкции раскачивают всю мировую экономику

В то же время санкции против Беларуси и России раскачивают всю мировую экономику. Целью давления извне было поставить Беларусь и Россию быстро на колени. Но сегодня мы видим обратную сторону санкций. Это проблемы с продовольствием, с удобрениями, с ростом цен на энергоносители, галопирующая инфляция.