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Роман Головченко: Нужно вырабатывать четкие критерии оценки работы районов
Нужно вырабатывать четкие критерии оценки работы районов, будь то создание новых рабочих мест, открытие новых производств или привлечение инвестиций для крупных городов и районов с население 80 тысяч и больше. Об этом заявил сегодня на заседании выездного Совмина премьер Роман Головченко.
Правительство обсуждает реализацию программы по развитию таких крупных территорий. Эти меры принимались по поручению Президента и касаются 11 городов и районов. Здесь проживает полтора миллиона белорусов и производится треть промышленной продукции. Поэтому мониторинг сделанного постоянный.
До заседания премьер побывал и на предприятиях Брестской области. Акцент в работе сейчас делают на импортозамещении и насыщении внутреннего рынка необходимой продукцией. В частности, сегодня речь шла о молочной продукции и сковородках с антипригарным покрытием. Сейчас спрос на них на внутреннем рынке растет.
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