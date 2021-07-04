Роман Головченко о новых совместных проектах Беларуси и Казахстана

Новые совместные проекты Беларусь реализовывает сейчас и с Казахстаном. Детали обсудили во время рабочего визита белорусского премьера. На переговорах с главой правительства и президентом согласовали план работы на 2-3 года. Среди практических шагов - в Костанае создается индустриальный центр, где не просто будем собирать тракторы, но и выпускать уже готовые детали не месте. Например, кабины со следующего года.