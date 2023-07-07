Роман Головченко посетил Брестский научно-технологический парк

Площадка уже объединила инновационные производства, которым помогают с оборудованием и освобождают от уплаты именных налогов на землю и недвижимость, а налог на прибыль уменьшен до 5 %. Но здесь важно ежегодно подтверждать, что товар - это действительно новейшее решение. Многим производителям поступают заказы от ведущих предприятий переработки и онкоцентров. Также в центре внимания премьер-министра во время поездки было развитие мясо-молочной отрасли.