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Роман Головченко принял участие в открытии центра компетенций БелАЗа

Союзный ответ Минска и Москвы на западные санкции, укрепление кооперации и создание новых проектов, развитие технологического потенциала - об этом 30 марта говорят в Санкт-Петербурге.

Союзный ответ на санкционное давление

Совместную работу Беларуси и России на долгосрочную перспективу обсуждают главы правительств. Программа рабочего визита белорусского премьер-министра насыщенная. 30 марта Роман Головченко принял участие в бизнес-форуме, а после - в открытии центра компетенций БелАЗа (он будет работать в горном университете Санкт-Петербурга). Эта инновационная площадка объединит лучшие технологии машиностроения и цифровой сферы в горной отрасли. В условиях санкций значимость кооперации выходит на новый уровень, отметили партнеры. И БелАЗ готов подставить плечо коллегам. Белорусские гиганты, как и прежде, будут работать на российских месторождениях. Наши соседи могут рассчитывать и на посильную помощь в вопросах импортозамещения.

Беларусь давно уже находится под санкциями. Поэтому мы эту работу гораздо раньше начали. У нас решены все вопросы по импортозамещению. Кстати, в БелАзах большая часть компонентов российская. По сути, это настоящий союзный продукт или товар Союзного государства. В полном смысле совместная машина, которая будет работать и на российских, и других международных проектах.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Бизнес Беларуси и Санкт-Петербурга активизирует сотрудничество

Свои усилия объединяет и бизнес Беларуси и Санкт-Петербурга. Стороны подтвердили готовность активировать торговлю и кооперацию. Ускорить работу в этом направлении вынуждают санкции. Белорусский премьер сегодня подчеркнул, что страны должны рассчитывать на собственные силы, а независимость в производстве и технологиях - это страховка от внешнего диктата в будущем.

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