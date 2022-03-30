Роман Головченко принял участие в открытии центра компетенций БелАЗа

Беларусь давно уже находится под санкциями. Поэтому мы эту работу гораздо раньше начали. У нас решены все вопросы по импортозамещению. Кстати, в БелАзах большая часть компонентов российская. По сути, это настоящий союзный продукт или товар Союзного государства. В полном смысле совместная машина, которая будет работать и на российских, и других международных проектах.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси