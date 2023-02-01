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Роман Головченко совершит рабочий визит в Нижний Новгород
От торговли до новых кооперационных проектов. Делегация белорусского правительства во главе с премьер-министром сегодня с рабочим визитом отправляется в Нижний Новгород. В программе - переговоры с губернатором и открытие бизнес-форума, а также посещение ряда предприятий этого российского региона. Среди них автомобильный, с демонтацией линейки машин ГАЗ и судостроительный завод.
Также пройдет презентация совместного российско-белорусского проекта ”МиНиН". Так назван трамвай в честь двух городов, собрана машина на нашем Белкоммунмаше. В январе она удачно прошла тест-драйв. В планах не просто поставки этой техники, а сборка на совместном предприятии. Обсуждать будут расширение производства трамваев, а также выпуск электробусов, троллейбусов и гибридных автобусов.
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