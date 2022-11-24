Роман Головченко встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

Схемы поставок товаров в двустороннем направлении уже найдены. Об этом говорили во время встреч белорусской делегации с правительством Сирии. По итогам подписаны совместные документы. Среди них о содействии взаимной торговле (речь об упрощении таможенных процедур), организации системы дорожного движения и о восстановлении жилых домов и социальных объектов.