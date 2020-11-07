Премьер-министр Беларуси Роман Головченко запустил линию по производству холоднокатанного листа на Миорском металлопрокатном заводе. Это уникальное для Беларуси производство, которое стало событием еще на стадии проекта. Конечный продукт завода - белая жесть. Это современный упаковочный материал. Банки для консервов, тара для лаков и красок, парфюмерии и косметики - все это изготовлено из белой жести. Сегодня белорусские предприятия, чей продукт подлежит упаковке в тонкую листовую сталь, покупают ее за границей - не меньше 30 тысяч тонн в год.

