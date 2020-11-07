3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Роман Головченко запустил линию по производству холоднокатанного листа на Миорском металлопрокатном заводе
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко запустил линию по производству холоднокатанного листа на Миорском металлопрокатном заводе. Это уникальное для Беларуси производство, которое стало событием еще на стадии проекта. Конечный продукт завода - белая жесть. Это современный упаковочный материал. Банки для консервов, тара для лаков и красок, парфюмерии и косметики - все это изготовлено из белой жести. Сегодня белорусские предприятия, чей продукт подлежит упаковке в тонкую листовую сталь, покупают ее за границей - не меньше 30 тысяч тонн в год.
Миорский металлопрокатный завод будет выпускать 240 тысяч тонн белой жести в год. Это в 8 раз больше, чем надо нашей стране. Остальное - на экспорт. Объект возводят по Госпрограмме инновационного развития Беларуси и указу главы государства. Более 300 миллионов евро инвестиций, 650 рабочих мест. В Миоры стали возвращаться специалисты. На работу сюда едут даже из-за границы.
Строительство крупного завода подтолкнуло развитие социальной сферы: в Миорах открылась новая больница, проектируется поликлиника и межрайонный кардиоцентр, для специалистов предприятия возведен современный жилой квартал.