Росатом планирует создать плавучую АЭС

Росатом обсуждает с отдельными странами Африки, включая ЮАР и Нигерию, концепцию строительства плавучих АЭС. Об этом заявил генеральный директор регионального офиса Росатома в Центральной и Южной Африке на форуме "Атомэкспо-2024", назвав эту концепцию инновационной. При этом Райан Колльер дал понять, что пока рано говорить о конкретных переговорах на этот счет.