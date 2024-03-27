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Росатом планирует создать плавучую АЭС

Росатом обсуждает с отдельными странами Африки, включая ЮАР и Нигерию, концепцию строительства плавучих АЭС. Об этом заявил генеральный директор регионального офиса Росатома в Центральной и Южной Африке на форуме "Атомэкспо-2024", назвав эту концепцию инновационной. При этом Райан Колльер дал понять, что пока рано говорить о конкретных переговорах на этот счет.

Плавучие АЭС спроектированы для работы на прибрежных и удаленных территориях, на островах, в портах и агломерациях. Первая в мире такая станция была запущена на Чукотке в 2019 году.

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