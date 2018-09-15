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Росатом подтверждает намерение ввести в эксплуатацию первый блок БелАЭС в 2019 году

Об этом шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Как было отмечено, при строительстве белорусской станции Росатом устанавливает целый ряд мировых рекордов с точки зрения сроков, качества и вовлеченности белорусских подрядчиков в эту работу.

Гендиректор Росатома поблагодарил белорусскую сторону за взаимодействие на всех уровнях: станционной площадки, Министерства энергетики, Министерства архитектуры и строительства и МЧС.

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