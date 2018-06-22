Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Беларуси в таре более двух с половиной литров

Вместо этого служба утвердила список из 6 белорусских компаний, имеющих право поставок. Ранее введенный запрет вызвал недоумения как в Минске, так и в Евразийской экономической комиссии, как не отвечающий нормам ЕАЭС. В Минсельхозпроде пояснили, что пока поставлять продукцию в Россию смогут только эти 6 предприятий, но работа по снятию временных ограничений для остальных ведется. Ближайшая встреча белорусской и российской сторон для переговоров по поставкам молочной продукции состоится на следующей неделе.