ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока из Беларуси в таре более двух с половиной литров

Вместо этого служба утвердила список из 6 белорусских компаний, имеющих право поставок. Ранее введенный запрет вызвал недоумения как в Минске, так и в Евразийской экономической комиссии, как не отвечающий нормам ЕАЭС. В Минсельхозпроде пояснили, что пока поставлять продукцию в Россию смогут только эти 6 предприятий, но работа по снятию временных ограничений для остальных ведется. Ближайшая встреча белорусской и российской сторон для переговоров по поставкам молочной продукции состоится на следующей неделе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все