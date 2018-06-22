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Россельхознадзор отменил запрет на поставки молока в таре более двух с половиной литров

Но вместо этого служба утвердила список из шести белорусских компаний, имеющих право поставок, сообщает "Интерфакс". Ранее введенный запрет вызвал недоумения как в Минске, так и в ЕАЭК, как не отвечающий нормам ЕАЭС.   

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