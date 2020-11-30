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Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию продукции ряда белорусских предприятий
Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию продукции ряда белорусских предприятий. Что касается молочки, временные ограничения сняты с нескольких производственных филиалов "Савушкин продукт", для компании "Беллакт", а также с поставок продукции Слуцкого сыродельного комбината, Лунинецкого молочного завода. Кроме того, в Россию снова разрешена поставка товаров Полоцкого и Пружанского молочных комбинатов. Россельхознадзор открыл границу и мясокомбинатам: ввоз продукции разрешен 1-й Минской птицефабрике, агрокомбинату "Колос" и компании "Беловежские деликатесы".
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