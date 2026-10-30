Россия продлила ввоз товаров из Беларуси без платежа до 2027 года

Российское правительство до 30 июня 2027 года сохранило возможность ввоза белорусских товаров без обеспечительного платежа в рамках национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Соответствующее постановление № 1424 от 30 октября размещено на российском правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Ранее устанавливалось, что обеспечительный платеж не подлежал внесению в случае ввоза с 1 июня по 31 октября 2026 года на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь через российско-белорусский участок государственной границы Российской Федерации товаров, поставщиком которых является организация или индивидуальный предприниматель, созданные (зарегистрированные) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.