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Россия готова предоставить Беларуси еще один порт? Что рассказал об этом Лукашенко

Россия готова предоставить Беларуси еще один порт? Что рассказал об этом Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров коснулся вопроса создания собственных портовых мощностей в России, сообщает БЕЛТА.

Глава государства спросил у участников совещания, что сделано в этом направлении и что еще предстоит сделать.

"Опять же, разночтения. Одни говорят, что нам достаточно Бронки (глубоководный порт Санкт-Петербурга. - ред.) и еще какого-то порта в Мурманске. Иван Иванович (генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый. - ред.) говорит, что не надо отказываться от еще одного порта, который нам предлагают, надо вести переговоры и договариваться", - сказал Александр Лукашенко.

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Президент отметил, что разговаривал на эту тему с российским коллегой Владимиром Путиным и никакого отторжения у него не было. "Дословно: "Если ты хочешь грузить, работать и иметь собственность в других портах под Ленинградом, я поддержу". Вот дословно, что было сказано. Хотя мы понимаем, что портовые мощности, портовые хозяйства - это вещь очень серьезная. Интересы там пересекаются колоссальные, но тем не менее поддержка со стороны России есть. Работайте", - поставил задачу глава государства.

Фото: БЕЛТА

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