Россия и Беларусь создали совместное предприятие для разработки грузового автомобиля на водороде

Российско-белорусское совместное предприятие создает грузовик на водороде. К началу 2024 года будет показан опытный образец машины грузоподъемностью около 12 тонн. Выйти на серийное производство намерены к концу следующего года. Уже есть предварительные заказы на 30 грузовых автомобилей. Их реализация полностью окупит вложения в проект, рассказали на предприятии.