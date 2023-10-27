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Россия и Беларусь создали совместное предприятие для разработки грузового автомобиля на водороде

Российско-белорусское совместное предприятие создает грузовик на водороде. К началу 2024 года будет показан опытный образец машины грузоподъемностью около 12 тонн. Выйти на серийное производство намерены к концу следующего года. Уже есть предварительные заказы на 30 грузовых автомобилей. Их реализация полностью окупит вложения в проект, рассказали на предприятии.

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