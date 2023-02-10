Россия передаст Беларуси морской перегрузочный комплекс

В России прорабатывают возможность передачи Беларуси морского перегрузочного комплекса "Бронка" в Санкт-Петербурге. В настоящее время он способен переваливать в год более 3 миллионов тонн, а проектная мощность комплекса превышает 20 с половиной миллионов тонн в год. Также "Бронка" обеспечивает хорошие условия для транспортировки грузов в порты, которые находятся на северо-западе и юге России. Как отметили в российском МИД, благодаря межправительственному соглашению, о поставках на экспорт нефтепродуктов, произведенных в Беларуси, через российские порты в прошлом году было отгружено 3 с половиной миллиона тонн.