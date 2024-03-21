Россия подарила африканской стране десятки тысяч тонн пшеницы

Россия выполнила обещание и поставила Зимбабве безвозмездную помощь: 25 тыс. т пшеницы и 23 тыс. т минеральных удобрений. Расходы на морскую перевозку и остальную логистику покрыл "Уралхим". В общей сложности компания передала Африке уже 134 тыс. т удобрений. Бьют рекорды поставки российских углеводородов в Индию: они выросли в десятки раз и по итогам 2023-го объем торговли составил 65 млрд долларов. (Никогда такого не было).



А Китай нарастил импорт российской нефти: за 2 месяца года Пекин закупил почти 18 млн т сырья на без малого 10 млрд долларов. Рост с аналогичным периодом прошлого года - на 13,8 %. Москва остается главным поставщиком нефти в КНР.