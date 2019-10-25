Россия предложила сформировать зерновой аналог ОПЕК, что может существенно изменить расклад сил в аграрном секторе. В картель могли бы войти Россия, ЕС, Канада, Аргентина и другие страны. Согласование цен не только позволит крупнейшим производителям пшеницы избежать убытков, но и поможет в борьбе с голодом, насытив рынки импортеров зерна. Потенциальные члены "зерновой ОПЕК" контролируют почти 70 % рынка.