Россия рассчитывает на лидерство в нефтяной сфере

Россия замахнулась на мировое лидерство в нефтедобыче. Последствия пандемии позволят достичь топ-уровня, прогнозирует российский министр энергетики Александр Новак. Главное - вернуть в кратчайшие сроки свою долю рынка и даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции, когда спрос начнет возвращаться к докризисным значениям, заметил министр.



По его мнению, перспективы по наращиванию добычи зависят от нынешнего уровня поддержки нефтесервисных компаний. Сейчас более десятка из них включены в перечень системообразующих предприятий, еще несколько находятся в стадии проработки. Если не сохранить такие меры, место российских компаний на своем же рынке займут иностранные конкуренты.



Вместе с тем аналитики уверены: в будущем мировой спрос на нефть останется ограниченным и не восстановится до докризисного уровня. Глобальных игроков призывают готовиться к худшим временам.



