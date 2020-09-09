3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Россия рассчитывает на лидерство в нефтяной сфере
Россия замахнулась на мировое лидерство в нефтедобыче. Последствия пандемии позволят достичь топ-уровня, прогнозирует российский министр энергетики Александр Новак. Главное - вернуть в кратчайшие сроки свою долю рынка и даже нарастить ее в условиях пониженной конкуренции, когда спрос начнет возвращаться к докризисным значениям, заметил министр.
По его мнению, перспективы по наращиванию добычи зависят от нынешнего уровня поддержки нефтесервисных компаний. Сейчас более десятка из них включены в перечень системообразующих предприятий, еще несколько находятся в стадии проработки. Если не сохранить такие меры, место российских компаний на своем же рынке займут иностранные конкуренты.
Вместе с тем аналитики уверены: в будущем мировой спрос на нефть останется ограниченным и не восстановится до докризисного уровня. Глобальных игроков призывают готовиться к худшим временам.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов