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Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями

Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями.

Так, новая форма валюты будет считаться личными денежными средствами. И, согласно новому закону, цифровые рубли разрешили передавать по наследству.

Напомним, тестирование системы началось в августе, а для широкого пользования цифровой рубль станет доступен в следующем году. Он будет выпускаться в виде уникального электронного кода - токена. Новая валюта будет обеспечена золотовалютными резервами страны.

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