Россиянам разрешили по-новому пользоваться цифровыми рублями.



Так, новая форма валюты будет считаться личными денежными средствами. И, согласно новому закону, цифровые рубли разрешили передавать по наследству.



Напомним, тестирование системы началось в августе, а для широкого пользования цифровой рубль станет доступен в следующем году. Он будет выпускаться в виде уникального электронного кода - токена. Новая валюта будет обеспечена золотовалютными резервами страны.