Россияне начали скупать белорусские холодильники

Из-за сокращения числа иностранных брендов на российском рынке был зафиксирован повышенный спрос на белорусские холодильники. О том, что россияне начали скупать такую технику, сообщает газета "Ведомости". В прошлом году было продано около 245 тысяч холодильников марки Atlant, следует из свежей статистики. При этом всего в 2022-м на российском рынке было продано более 3 миллионов холодильников.