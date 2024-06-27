Россияне вошли в топ-3 покупателей недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах по итогам первого полугодия. На первых строчках расположились Индия и Великобритания. По данным аналитиков, за год интересы российских покупателей значительно изменились. Если в первой половине прошлого года большинство сделок совершалось на рынке жилья, то в текущем году интересы граждан сместились в сторону инвестиций, что свидетельствует о растущем спросе на коммерческую недвижимость.