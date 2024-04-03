Российские инвестиции в Беларусь достигли 5,1 млрд долларов в 2023 году

Основные сферы вложений - это обрабатывающая промышленность, транспорт, трубопроводный транспорт и ретейл. По итогам 2023 года, взаимная торговля Беларуси и России увеличилась на 6 с небольшим процентов. Среди товаров, которые экспортировали из нашей страны, молочная и мясная продукция, грузовые и легковые авто, телевизоры, а также тракторы и седельные тягачи. В то же время из России активнее всего поставляли нефть газ, черные металлы.