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Российские инвестиции в Беларусь достигли 5,1 млрд долларов в 2023 году
Российские инвестиции в Беларусь по итогам прошлого года выросли на 1,2 млрд долларов, а общая сумма превысила 5 млрд. Такие данные представил Белстат.
Основные сферы вложений - это обрабатывающая промышленность, транспорт, трубопроводный транспорт и ретейл. По итогам 2023 года, взаимная торговля Беларуси и России увеличилась на 6 с небольшим процентов. Среди товаров, которые экспортировали из нашей страны, молочная и мясная продукция, грузовые и легковые авто, телевизоры, а также тракторы и седельные тягачи. В то же время из России активнее всего поставляли нефть газ, черные металлы.
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