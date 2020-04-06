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Российским поставщикам предложат механизм отдельных межбюджетных расчетов

Напомним, ранее Президент Беларуси дал жесткую установку о покупке российской нефти без премий. Поэтому правительства вышли на новый механизм компенсации премиальных. Заявляется также, что Беларусь не отказывается от альтернативного импорта - через порты Клайпеды и Одессы. В марте поставки танкерной нефти составили 570 тыс. тонн.

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